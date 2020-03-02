Городской блошиный рынок заработает в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Голденков

В Музее Москвы в течение двух дней будет работать городской блошиный рынок, который посвятят Международному женскому дню. 7 и 8 марта горожане смогут купить на нем предметы декора XX века, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, посетители найдут на рынке советские игрушки. Еще в Музее Москвы представят работы членов Московского союза художников. Авторы создают свои произведения в старинных техниках.

В первый день работы блошиного рынка гостей ожидает семинар, где расскажут о тонкостях торгов. В роли лекторов выступят специалисты аукционного дела. Слушатели узнают также от искусствоведов и коллекционеров о романтических свиданиях на Руси, свадьбах и традициях.

На следующий день, 8 марта, искусствовед Армен Апресян во время выступления поделится с москвичами трагическими и забавными историями, хранящимися на полотнах известных живописцев. Ко всему прочему, будет доступна выставка антикварной фотографии "Женские радости".

Напомним, что городской блошиный рынок работает в столице с 2013 года. Принять участие в нем может любой желающий. Ранее сообщалось, что в Музее Москвы открылась сырная ярмарка.