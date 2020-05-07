Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:17

Собянин рассказал о планах по открытию центров госуслуг

мэр Москвы Сергей Собянин город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение по открытию центров госуслуг в Москве будет принято через неделю, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, из-за того, что офисы центров "Мои документы" не работают в обычном режиме, проблемы и отсроченные решения накапливаются.

"Я думаю, что через неделю мы такие решения примем и обнародуем, как дальше будут работать многофункциональные центры для того, чтобы обеспечить выдачу необходимых документов, тех, которых невозможно выдать в электронном виде", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр подчеркнул, что большинство услуг переведено в электронный вид, но есть документы, которые граждане должны получать лично.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.

Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Собянин заключил, что режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать