Собянин рассказал о планах по открытию центров госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Решение по открытию центров госуслуг в Москве будет принято через неделю, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, из-за того, что офисы центров "Мои документы" не работают в обычном режиме, проблемы и отсроченные решения накапливаются.

"Я думаю, что через неделю мы такие решения примем и обнародуем, как дальше будут работать многофункциональные центры для того, чтобы обеспечить выдачу необходимых документов, тех, которых невозможно выдать в электронном виде", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр подчеркнул, что большинство услуг переведено в электронный вид, но есть документы, которые граждане должны получать лично.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе.

Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.

Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Собянин заключил, что режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.