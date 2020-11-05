Собянин вошел в наблюдательный совет Курчатовского института

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин стал членом наблюдательного совета Курчатовского института.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет мэра Москвы Собянина С. С.", – говорится в указе.

Этим же указом членство в наблюдательном совете Курчатовского института приостановлено у главы "Росгеологии" Сергея Горькова.

Ранее ученые Курчатовского института в составе международного коллектива разработали индикатор передачи импульсов в мозге. Он позволяет наблюдать за активностью нейронов коры головного мозга.