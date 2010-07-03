Российское историческое общество и Курчатовский институт будут сотрудничать

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Агентство "Москва".
Соглашение касается разработки и реализации совместных проектов, популяризирующих историю России внутри страны и за ее пределами. Также они направлены на сохранение исторического наследия и поддержку программ исторического просвещения.
17 сентября в Курчатовском центре культуры открылась выставка, посвященная созданию советской атомной бомбы. Она продлится до 17 октября 2019 года.
Экспозиция получила название "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта". В ее основу легли документы, свидетельствующие о взаимодействии ученых и внешней разведки СССР при создании советской атомной бомбы, памятники истории науки и техники из собрания института.
В прошлом году Курчатовский институт отметил 75-летие. Институт, основанный в 1943 году для решения проблемы создания советской атомной бомбы, проводит исследования по целому ряду ведущих направлений современной науки. В частности, сотрудники института руководили работами по созданию атомного подводного флота, а также единственного в мире атомного ледокольного флота.
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