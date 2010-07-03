Глава Курчатовского института развеял миф о краже атомной бомбы

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Советские разведчики не смогли бы "украсть" в 1940-е годы ядерное оружие – без фундаментальных научных разработок эти сведения были бы бесполезны. Об этом заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на круглом столе, посвященном 70-летию испытания первой советской атомной бомбы.

"Очень часто нам приходится слышать о том, что бомбу мы украли, поэтому смогли ее сделать. Я должен вам сказать, простите за вульгаризм, от осины не родятся апельсины. У нас существовали тогда, были и есть глубинные традиции фундаментальной науки", – сказал он, передает ТАСС.

Ковальчук заявил, что эти традиции помогли успешно воплотить атомный проект, который начинали в тяжелое время Великой Отечественной войны. Для успешной реализации проекта был правильно выбран стратегический приоритет. Чтобы реализовать стратегический приоритет, нужно иметь базу фундаментальных исследований, подчеркнул Ковальчук.

Он отметил, что СССР первым в мире в 1954 году запустил атомную электростанцию, в 1958 году спустил на воду первую атомную подлодку, а в 1959 году создал первый атомный ледокол.

В Курчатовском доме ученых открылась выставка "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта". В ее основу легли документы из собрания Курчатовского института и Службы внешней разведки.

