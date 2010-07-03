Выставка о создании советской атомной бомбы открылась в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Курчатовском центре культуры открылась выставка, посвященная созданию советской атомной бомбы, сообщает Агентство "Москва".

Экспозиция получила название "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта". В ее основу легли документы, свидетельствующие о взаимодействии ученых и внешней разведки СССР при создании советской атомной бомбы, памятники истории науки и техники из собрания института.

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин в рамках открытия выставки назвал сохранение памяти о советском атомном проекте и его авторах одним из важнейших приоритетов.

"Успехом программы СССР обязан талантливым физикам-ядерщикам, инженерам, конструкторам, и неслучайно первая атомная бомба РДС-1 получила характерное прозвище "Россия делает сама", – заявил он.

Экспозиция заработала 17 сентября и продлится до 17 октября 2019 года.

В прошлом году Курчатовский институт отметил 75-летие. Институт, основанный в 1943 году для решения проблемы создания советской атомной бомбы, проводит исследования по целому ряду ведущих направлений современной науки. В частности, сотрудники института руководили работами по созданию атомного подводного флота, а также единственного в мире атомного ледокольного флота.

В Курчатовском институте развивали такие направления, как атомная энергетика, управляемый термоядерный синтез и ядерная медицина. В 2009 году появился не имеющий аналогов в мире Курчатовский НБИКС-центр, специалисты которого проводят исследования в области конвергенции современных технологий с "конструкциями" живой природы.