РЖД показали вокзалы будущего на выставке в Москве

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Холдинг РЖД показал, какие проекты реконструкции вокзалов в Москве и регионах России предлагают архитектурные организации и институты. Выставка работ и конференция "Вокзалы России – прошлое, настоящее, будущее" открылась 17 сентября на Казанском вокзале Москвы.

Мероприятие проводит Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД, уточняет РИА Новости.

На выставке представлены проекты реконструкции вокзалов от архитектурных организаций и институтов. В частности, присутствуют работы с проектами Курского вокзала, вокзалов Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов России.

Многие работы сделаны в контексте планов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей ВСМ. Такие проекты есть с вокзалом в Нижнем Новгороде и Ленинградским вокзалом в Москве.

Выставка архитектурных проектов будет открыта для пассажиров и посетителей вокзала 20-24 сентября.

Ранее стало известно, что "Трансмашхолдинг" передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. У "Трансмашхолдинга" заказали до 2025 года 3700 пассажирских вагонов различных типов на общую сумму 237 миллиардов рублей.

В компании "РЖД" сообщали о планах по привлечению профессиональных инвесторов для развития привокзальных территорий Москвы.

