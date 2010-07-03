РЖД показали вокзалы будущего на выставке в Москве

Холдинг РЖД показал, какие проекты реконструкции вокзалов в Москве и регионах России предлагают архитектурные организации и институты. Выставка работ и конференция "Вокзалы России – прошлое, настоящее, будущее" открылась 17 сентября на Казанском вокзале Москвы.
Мероприятие проводит Дирекция железнодорожных вокзалов РЖД, уточняет РИА Новости.
На выставке представлены проекты реконструкции вокзалов от архитектурных организаций и институтов. В частности, присутствуют работы с проектами Курского вокзала, вокзалов Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов России.
Многие работы сделаны в контексте планов строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей ВСМ. Такие проекты есть с вокзалом в Нижнем Новгороде и Ленинградским вокзалом в Москве.
Выставка архитектурных проектов будет открыта для пассажиров и посетителей вокзала 20-24 сентября.
Ранее стало известно, что "Трансмашхолдинг" передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. У "Трансмашхолдинга" заказали до 2025 года 3700 пассажирских вагонов различных типов на общую сумму 237 миллиардов рублей.
В компании "РЖД" сообщали о планах по привлечению профессиональных инвесторов для развития привокзальных территорий Москвы.
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