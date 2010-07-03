В Москве пройдет выставка российского видеоблогинга

11:10
11:10
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выставка об истории русского блогинга откроется на "Винзаводе 18 сентября, гостям покажут предметы и артефакты, принадлежащие культовым YouTube-шоу. Свои вещи для выставки предоставили Wylsacom, Саша Спилберг, Слава КПСС, Макс +100500 и еще около 60 видеоблогеров.
Среди вещей – элементы декора, подарки, гаджеты, костюмы и личные вещи блогеров.
На мероприятии можно будет сфотографироваться на фоне знаменитого ковра Макса +100500, сыграть на балалайке Стаса Давыдова, примерить балаклаву Славы КПСС Гнойного и шапку Фараона, которая стала мемом.
Гостей выставки ждут встречи со звездами интернета, публичные обсуждения с представителями медиа- и digital-индустрии.
Встречи пройдут с INSTASAMKA, Любой и Аркашей, AMIR, Mimimizhka, Натальей Красновой, Димой Лариным, Tenderlybae и Декстером.
"Мы верим, что фестиваль Divicon станет ежегодным проектом и со временем превратится в наш собственный VidCon – своеобразный "Оскар" для блогеров. Сейчас мы начинаем с выставки объектов и артефактов, но для миллионов молодых людей в России вещи YouTube-креаторов обладают такой же энергетикой, как, скажем, личные вещи голливудских звезд для публики старшего поколения", – сказал генеральный продюсер Divico Евгений Гуцал.
Креативный директор Divico Евгений Онегин заявил, что вещи из YouTube-шоу – это "предметы бизнес-искусства и объекты нового культурного наследия", которые помогли стать известными людям, о которых вчера еще никто не знал.
Выставка "История русского видеоблогинга" пройдет с 18 сентября по 22 октября в Цехе Красного на ЦСИ "Винзавод". Она будет работать во все дни, кроме понедельника. Время работы 12:00 – 20:00.
Выступление Макса +100500 на "Видфесте"
Ранее стали известны подробности о заработках популярных российских блогеров. Возглавляет рейтинг Валентин Петухов, который ведет YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom (за год он заработал 173 миллиона рублей). На втором месте – журналист Юрий Дудь с доходом порядка 90 миллионов рублей. Замыкает тройку вайнер Настя Ивлеева – ее AgentShow за год принесло 57,7 миллиона рублей (на рекламе в Instagram Ивлеева зарабатывает еще около 10–25 миллионов в год).
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