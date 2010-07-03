Научный фестиваль провели в Курчатовском институте

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Курчатовском институте прошел научный фестиваль для подрастающего поколения. Юных гостей встречали в детском технопарке конкурсами, мастер-классами и познавательными шоу, сообщает телеканал Москва 24.

Понятным для школьников языком молодые ученые рассказали о химических элементах, продемонстрировали опыты и показали, как работают законы физики.

Гвоздем программы стало представление в лаборатории естественно-научных исследований.

В Курчатовском институте прошел научный фестиваль



С 11 по 13 октября в Москве прошел Всероссийский фестиваль NAUKA 0+, в рамках которого состоялось более двух тысяч мероприятий – лекции, научные шоу и дискуссии.

Участниками фестиваля науки стали около миллиона человек – от дошкольников до именитых ученых. А главной темой стала периодическая таблица химических элементов, которую Дмитрий Менделеев открыл ровно 150 лет назад.