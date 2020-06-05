Минюст подтвердил законность указов Собянина

05 июня, 23:17
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Противоэпидемические меры в России соответствуют конституции и направлены на заботу о гражданах. Об этом говорится на сайте Минюста.
Таким образом, ведомство завершило работу по анализу практики применения нормативных правовых актов, принятых региональными властями в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В отчете Минюста отмечается, что меры, введенные на территории РФ, в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты столичного правительства, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.
Кроме того, они отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан и соразмерны угрозе распространения эпидемии. Также анализ указал, что принимаемые меры сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой.
Помимо прочего министерство подтвердило, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод в рамках анализа международного права.
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить применение документов, принятых для борьбы с коронавирусом, в том числе указов Сергея Собянина для обобщения нормативно-правовой практики по этому вопросу 1 июня.
В конце марта Собянин ввел обязательный домашний режим для всех жителей города независимо от возраста. С середины апреля в городе начале действовать цифровые пропуска для поездок на транспорте, включая личный автомобиль, и штрафы.
12 мая в городе разрешили работать промышленным предприятиям и строительству. Одновременно с этим обязательным стало ношение масок и перчаток в общественном транспорте и других публичных местах.
С 1 июня режим ограничений в столице был ослаблен. В частности, горожанам разрешили прогулки по графику, возобновилась работа предприятий непродовольственной торговли, а также частично сферы услуг, открылись парки.
Вместе с тем был ужесточен и масочно-перчаточный режим. Ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) стало обязательным повсеместно. Такой режим в Москве, на данный момент, продлен до 14 июня включительно.
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