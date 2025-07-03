Сергей Собянин: Москва отметит День города 13 и 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Празднование Дня города в Москве пройдет 13 и 14 сентября, столица отметит 878-й день рождения. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Праздничные мероприятия пройдут во вторые выходные осени", – отметил мэр столицы.

Как уточнил Собянин, программа Дня города традиционно охватит исторический центр, парки, а также учреждения культуры, образования и соцзащиты. Вместе с тем площадки будут организованы и в жилых районах столицы.

В прошлом году в честь 877-летия Москвы состоялось свыше 150 крупных мероприятий. Тогда в праздновании приняли участие около 3 миллионов человек.

В тот день Владимир Путин и Собянин открыли московский кинопарк "Москино" и первый участок Троицкой линии метро.

Кроме того, мэр столицы и глава государства открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

Путин также назвал Москву надежным оплотом российской государственности и отметил, что столица является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям самореализации граждан.