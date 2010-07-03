Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил с наступающим Днем Победы участников торжественной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Об этом сообщает Агентство "Москва" из Большого театра. Мероприятие проходит на новой сцене.

"Хотел от имени москвичей и от себя лично поблагодарить ветеранов. Сказать вам огромное спасибо. Поздравить с наступающим праздником!", – сказал глава города.

Мэр напомнил, что в этом году начали создавать народный архив о фронтовиках.

"В наших многофункциональных центрах можно сдать вещи, документы, письма, рассказать истории, все это будет сохранено в архивах Москвы. А в последующем, будет специальный архивный музей, в котором можно почитать сотни и тысячи историй о москвичах, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, трудились, – добавил Собянин.



Он отметил, что в Москве ежегодно проходят парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка. Также в столице возродили традицию проведения первомайских демонстраций с участием представителей трудовых коллективов.

Собянин добавил, что он сам прежде много участвовал в таких шествиях, и каждый раз его охватывает волнение, когда тысячи людей идут "плечом к плечу с лозунгами мира, добра, с лозунгами труда". Он заявил, что ветераны своими силами восстанавливали страну после войны и создавали ее фундамент, благодаря которому сегодня развивается Россия и Москва.

Он обратил также внимание, что в столице существует традиция проведения весенних субботников. Общегородской субботник состоялся в апреле. В этом году этой традиции исполнилось 100 лет.

Собянин подчеркнул, что сегодня в Москве воплощается множество проектов и программ по развитию города. Это и масштабное строительство метро, дорог, развитие железнодорожных перевозок, и программа реновации, благоустройства не только центра города, но и каждого района Москвы.