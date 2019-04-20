Чи100 в парке. Как прошел субботник в столице

Второй весенний общегородской субботник прошел в Москве в субботу, 20 апреля. Его девиз – "чи100 в парке". Горожане навели порядок в 30 парках города, среди них "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В саду "Эрмитаж" организовали музыкальный субботник. Перед его началом можно было размяться на балетной зарядке с профессиональной балериной и педагогом Академии Балета Гедиминаса Таранды – Натальей Заскупиной. А чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина провела утреннюю гимнастику.

Цветоводы показали мастер-классы по декоративному садоводству и оформлению клумб. В цветочном свопе можно было бесплатно обменять свои цветы на новые растения в горшках.

Музыкальный субботник прошел в саду "Эрмитаж"



Активисты "Безопасной столицы" устроили также антинаркотический субботник. Участники закрашивали объявления, связанные с продажей и реализацией наркотиков.

Впервые стартовал велосубботник. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и префект СВАО Алексей Беляев дали старт мероприятию. Шапошников рассказал, что его участниками стали 500 человек, передает РИА Новости.

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Уборка поможет поможет не только привести в порядок пойму Яузы, но и наметить маршруты для будущей инфраструктуры парка. Особое внимание уделялось раздельному сбору мусора.

В общегородской уборке участвовал и Сергей Собянин. Вместе с горожанами он заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре, высадив куст сирени.

По словам мэра, на уборку вышли 1,5 миллиона москвичей. Добрую традицию поддержали народные артисты Василий Лановой и Михаил Ножкин.

В прошлом субботнике 13 апреля тоже участвовали порядка 1,5 миллиона человек. В центре города убирали дворы, парки, зоны у водоемов.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь месяц. Наводить порядок в Москве будут более 600 тысяч работников городских структур.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Этот субботник в столице стал юбилейным. Впервые он состоялся сто лет назад – 12 апреля 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В то время в стране шла Гражданская война, экономика переживала упадок, а Красная армия нуждалась в помощи. Первый субботник прошел спонтанно, по инициативе самих горожан.

В мае идея бесплатного совместного труда на благо Родины начала распространяться по всей стране. Уже 10 мая на Казанской железной дороге состоялся второй субботник, в нем поучаствовали 205 человек. После этого в мае – июне их провели на разных железнодорожных станциях страны.