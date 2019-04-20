Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

20 апреля, 14:26

Чи100 в парке. Как прошел субботник в столице

город благоустройство

Второй весенний общегородской субботник прошел в Москве в субботу, 20 апреля. Его девиз – "чи100 в парке". Горожане навели порядок в 30 парках города, среди них "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парк Олимпийской деревни, Бабушкинский, Измайловский, Таганский парки, "Сокольники", "Зарядье", парк Победы на Поклонной горе и другие.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В саду "Эрмитаж" организовали музыкальный субботник. Перед его началом можно было размяться на балетной зарядке с профессиональной балериной и педагогом Академии Балета Гедиминаса Таранды – Натальей Заскупиной. А чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина провела утреннюю гимнастику.

Цветоводы показали мастер-классы по декоративному садоводству и оформлению клумб. В цветочном свопе можно было бесплатно обменять свои цветы на новые растения в горшках.

Музыкальный субботник прошел в саду "Эрмитаж"


Активисты "Безопасной столицы" устроили также антинаркотический субботник. Участники закрашивали объявления, связанные с продажей и реализацией наркотиков.

Впервые стартовал велосубботник. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и префект СВАО Алексей Беляев дали старт мероприятию. Шапошников рассказал, что его участниками стали 500 человек, передает РИА Новости.

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Уборка поможет поможет не только привести в порядок пойму Яузы, но и наметить маршруты для будущей инфраструктуры парка. Особое внимание уделялось раздельному сбору мусора.

В общегородской уборке участвовал и Сергей Собянин. Вместе с горожанами он заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре, высадив куст сирени.

По словам мэра, на уборку вышли 1,5 миллиона москвичей. Добрую традицию поддержали народные артисты Василий Лановой и Михаил Ножкин.

В прошлом субботнике 13 апреля тоже участвовали порядка 1,5 миллиона человек. В центре города убирали дворы, парки, зоны у водоемов.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь месяц. Наводить порядок в Москве будут более 600 тысяч работников городских структур.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Этот субботник в столице стал юбилейным. Впервые он состоялся сто лет назад – 12 апреля 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В то время в стране шла Гражданская война, экономика переживала упадок, а Красная армия нуждалась в помощи. Первый субботник прошел спонтанно, по инициативе самих горожан.

В мае идея бесплатного совместного труда на благо Родины начала распространяться по всей стране. Уже 10 мая на Казанской железной дороге состоялся второй субботник, в нем поучаствовали 205 человек. После этого в мае – июне их провели на разных железнодорожных станциях страны.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать