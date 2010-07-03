Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:34

Около 1,5 млн человек приняли участие в городском субботнике в Москве

город благоустройство

16:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице завершился первый из двух весенних общегородских субботников. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По уточненным данным на 15:00, в субботнике участвовало 1 миллион 457 тысяч человек", − сообщил Бирюков. Заммэра также уточнил, что к работам по благоустройству столицы привлекли примерно десять тысяч единиц техники.

Первый городской субботник совпал с его 100-летним юбилеем. По такому случаю придумали особый девиз: "Чи100 в парке".

В центре города москвичи приводили в порядок дворы, парки, зоны у водоемов. На севере главными площадками мероприятия стали парки в Головинском районе и районе Аэропорт. Жители СВАО занимались уборкой 36 территорий, а на юге Москвы общегородские субботники прошли на 57 площадках. Было высажено в общей сложности около 2,5 тысячи деревьев и 7,5 тысячи кустарников.

Второй весенний субботник состоится через неделю, 20 апреля.

В Москве проходят субботники

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика