Около 1,5 млн человек приняли участие в городском субботнике в Москве

В столице завершился первый из двух весенних общегородских субботников. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По уточненным данным на 15:00, в субботнике участвовало 1 миллион 457 тысяч человек", − сообщил Бирюков. Заммэра также уточнил, что к работам по благоустройству столицы привлекли примерно десять тысяч единиц техники.
Первый городской субботник совпал с его 100-летним юбилеем. По такому случаю придумали особый девиз: "Чи100 в парке".
В центре города москвичи приводили в порядок дворы, парки, зоны у водоемов. На севере главными площадками мероприятия стали парки в Головинском районе и районе Аэропорт. Жители СВАО занимались уборкой 36 территорий, а на юге Москвы общегородские субботники прошли на 57 площадках. Было высажено в общей сложности около 2,5 тысячи деревьев и 7,5 тысячи кустарников.
Второй весенний субботник состоится через неделю, 20 апреля.
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