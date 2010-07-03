Первый городской субботник в Москве совпал с его 100-летним юбилеем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовал первый в этом году городской субботник. 13 апреля традиции массовой уборки столичных парков и общественных пространств от скопившегося за зиму мусора исполняется 100 лет. По такому случаю для субботников даже придумали специальный девиз: "Чи100 в парке".

Москвичи с 10 утра начали очищать газоны от прошлогодней листвы, подметать дорожки, красить скамейки, убирать мусор и высаживать деревья. Работы проходят в парках, скверах, на набережных, в других зонах отдыха и во дворах.

Принять в субботнике участие могут все желающие – необходимый инвентарь им предоставляют на месте, в частности, фартуки, перчатки, грабли и мешки для мусора.

В центре столицы жители приводят в порядок дворы, парки, скверы и территории возле водоемов. Они высадят более 2,3 тысячи деревьев и кустарников. На севере города главными площадками субботников стали парки в Головинском районе и районе Аэропорт.

В Северо-Восточном округе уборка проходит в каждом районе. В Восточном округе приводят в порядок 36 территорий. Основной площадкой стала Оранжерейная улица. На юго-востоке столицы убирают 27 территорий, в том числе сквер в 39-м микрорайоне Люблина и парк имени 850-летия Москвы.

На юге столицы общегородские субботники проходят на 57 площадках. На юго-западе субботник охватил все районы. В Западном округе приводят в порядок территории 13 районов. На северо-западе Москвы основные работы проходят в сквере на Туристской улице, сквере "Юность", сквере на улице Маршала Рыбалко и других плозадках.

Проходят субботники и на территории Троицкого и Новомосковского округов. В поселке Фабрики имени 1 Мая поселения Рязановского наводят порядок на берегу реки, возле домов и на "Аллее ветеранов". В Зеленоградском округе в ходе субботника планируется отремонтировать 538 малых архитектурных форм, 239 детских площадок и 32 спортивные.

Чтобы убирать было веселее, на некоторых площадках подготовили развлекательную программу и угощение. К примеру, в парке "Сокольники" субботник проходит под музыку, а по завершении всех работ состоится праздничное чаепитие.

В сквере у станции метро "Люблино" уборка проходит в формате экологического квеста "Чистые игры". Участникам предлагают разделиться на команды и посоревноваться в уборке территории, победителей ждут призы. В сквере будут угощать кашей и горячим чаем.

В парке "Ростокинский акведук" запланировали развлекательную программу с выступлением любительского хора и конкурсами.

Кроме того, 13 апреля, в честь столетия со дня проведения первого в стране субботника на его "родину" – в депо Москва-Сортировочная – прибудет паровоз. Как и 100 лет назад, участники субботника проведут обслуживание паровоза и благоустройство территории депо. Также они заложат капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников.

Второй весенний субботник состоится 20 апреля. В этот день также запланированные различные мероприятия. В ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" можно будет не только помочь в уборке. Для участников подготовили экскурсии и мастер-класс, а для самых маленьких гостей – квест "Собери пословицу".

В парке искусств "Музеон" 20 апреля убираться предстоит под музыку, а после всех желающих угостят чаем.

В десяти парках, подведомственных городскому департаменту культуры, 20 апреля откроются игротеки. Взрослые и дети смогут опробовать настольные игры под руководством игроков-демонстраторов. Гостям предложат поиграть в "Колонизаторы", Ticket to Ride и "Каркассон" и другие.