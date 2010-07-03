Юбилейный субботник пройдет в 30 парках Москвы в субботу

Фото: Москва 24

Юбилейный субботник состоится в 30 столичных парках 20 апреля, его девиз – "чи100 в парке".

Первый в Москве субботник прошел сто лет назад – в апреле 1919 года на станции Москва-Сортировочная Казанской железной дороги. В нем участвовало 15 тысяч человек.

К юбилею ожидаются игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы. Откроются игротеки с настольными играми и цветочный своп. В парках организуют зарядки со звездой: тренерами выступят известные персоны.

Начнется субботник в 10:00. Убраться можно будет в парках "Красная Пресня", "Царицыно", "Северное Тушино", "Фили", парке Олимпийской деревни, Бабушкинском, Измайловском, Таганском парках, а также в "Сокольниках", "Зарядье", парке Победы на Поклонной горе и других.

А на музыкальный субботник в саду "Эрмитаж" приглашает Capital FM. Сбор участников субботника состоится в 10:00 на площади Щукинской сцены в "партерной" части сада.



В 10:30 перед началом субботника можно будет размяться на балетной зарядке с профессиональной балериной и педагогом Академии Балета Гедиминаса Таранды – Натальей Заскупиной. Чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина проведет утреннюю гимнастику.



Цветоводы проведут мастер-класс по декоративному садоводству и оформлению клумб. В цветочном свопе можно будет бесплатно обменять свои цветы на новые растения в горшках. Участников субботника радиостанция угостит хот-догами и согреет горячими чаем и кофе.

В прошлом субботнике 13 апреля участвовали порядка 1,5 миллиона человек. В центре города убирали дворы, парки, зоны у водоемов.

На севере главными площадками мероприятия стали парки в Головинском районе и районе Аэропорт. Жители СВАО занимались уборкой 36 территорий, а на юге Москвы общегородские субботники прошли на 57 площадках. Было высажено в общей сложности около 2,5 тысячи деревьев и 7,5 тысячи кустарников.

Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь месяц. Наводить порядок в Москве будут более 600 тысяч работников городских структур.