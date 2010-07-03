В 10 столичных парках 20 апреля начнут работу игротеки

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20 апреля в 10 московских парках откроются игротеки, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

Мэр отметил, что парки также готовят экологические квесты, экскурсии, концерты и спортивные состязания. Программы парков разработаны в рамках городской акции "Чи100 в парке".

В субботу в десяти московских парках откроются игротеки: с 10 до 13 часов можно будет сразиться в настольные игры. Кроме того, парки готовят экологические квесты, экскурсии, концерты и спортивные состязания. Все это часть городской акции "Чи100 в парке". https://t.co/91SuvaW41Z — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 апреля 2019 г.



Игротеки появятся в парках Бабушкинский, Измайловский, Таганский, "Зарядье", "Красная Пресня", "Фили", "Кузьминки", саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, а также в парке Победы на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в 30 городских парках пройдут субботники "Чи100 в парке". Месячник по уборке и благоустройству городских территорий будет продолжаться весь апрель.