Антинаркотический субботник пройдет в Москве 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
20 апреля активисты "Безопасной столицы" проведут антинаркотический субботник. Участники закрасят все объявления, связанные с продажей и реализацией наркотиков, рассказал Агентству "Москва" координатор проекта Антон Акишин.
Акция стартует в 9:30 на площади перед главной сценой СК "Олимпийский". Особое внимание уделят специальным объявлениям о работе курьером, характерной особенностью которых является предложение получить большое вознаграждение.
"Обычно за такими большими зарплатами курьеров скрывается небезопасная и нелегальная работа, часто это наркокурьеры", – отметил Акишин.
По его словам, чаще на такую работу устраиваются несовершеннолетние. Они доставляют посылки из одного места в другое, и их регулярно задерживают полицейские.
Акишин уточнил, что такие объявления активисты и службы города закрашивают регулярно.
Ранее москвичей пригласили на велосубботник, который впервые пройдет в столице 20 апреля.
По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, традиционные субботники в этом году отмечают вековой юбилей, поэтому очередное такое мероприятие решили провести в необычном формате.
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