Антинаркотический субботник пройдет в Москве 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

20 апреля активисты "Безопасной столицы" проведут антинаркотический субботник. Участники закрасят все объявления, связанные с продажей и реализацией наркотиков, рассказал Агентству "Москва" координатор проекта Антон Акишин.

Акция стартует в 9:30 на площади перед главной сценой СК "Олимпийский". Особое внимание уделят специальным объявлениям о работе курьером, характерной особенностью которых является предложение получить большое вознаграждение.

"Обычно за такими большими зарплатами курьеров скрывается небезопасная и нелегальная работа, часто это наркокурьеры", – отметил Акишин.

По его словам, чаще на такую работу устраиваются несовершеннолетние. Они доставляют посылки из одного места в другое, и их регулярно задерживают полицейские.

Акишин уточнил, что такие объявления активисты и службы города закрашивают регулярно.

Ранее москвичей пригласили на велосубботник, который впервые пройдет в столице 20 апреля.

По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, традиционные субботники в этом году отмечают вековой юбилей, поэтому очередное такое мероприятие решили провести в необычном формате.