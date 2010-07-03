Москвичей пригласили на первый велосубботник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей пригласили на велосубботник, который впервые пройдет в столице 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

По словам Шапошникова, традиционные субботники в этом году отмечают вековой юбилей, поэтому очередное такое мероприятие решили провести в необычном формате − как велопрогулку вдоль реки Яуза. Спикер столичного парламента выразил уверенность, что к велосубботнику "присоединятся неравнодушные москвичи, которые помогут убрать и привести в порядок берега реки после долгой, холодной и снежной зимы".

"Маршрут составлен таким образом, чтобы учесть ключевые места поймы реки Яуза", − цитирует Шапошникова Агентство "Москва". Как подчеркнул спикер Мосгордумы, велосубботник поможет не только привести в порядок пойму Яузы, но и наметить маршруты для будущей инфраструктуры парка.

Как уточнили в пресс-службе, перед стартом велосубботника Шапошников откроет экологическую акцию в месте впадения в Яузу реки Чермянки. По ее итогам наградят лучших участников велоуборки. Кроме того, на субботнике выступят творческие коллективы, пройдут интеллектуальные викторины.

В первом этой весной общегородском субботнике, который состоялся 13 апреля, приняли участие около 1,5 миллиона человек. К работам по благоустройству привлекли около десяти тысяч единиц техники. Субботник проходил под девизом "Чи100 в парке".