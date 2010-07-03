Жителей Подмосковья креативно позвали на субботник

Жителей Московской области креативно позвали на весенний субботник. По этому случаю был выпущен социальный ролик, пародирующий сериал "Игра Престолов".

Вместо мертвецов его персонажам пришлось столкнуться с горами мусора. Видео пародирует тизер к финальному сезону телесаги. В тизере сериала ключевые персонажи – Джон Сноу, Арья и Санса Старк – идут по коридорам заброшенного кирпичного завода в Луховицах, которые напоминают склеп под Винтерфеллом.

Общеобластной субботник пройдет в Московской области на этой неделе, 20 апреля.

На прошлой неделе в Москве прошел первый из двух весенних общегородских субботников. Около 1,5 миллиона человек приняли участие в нем. Субботник, прошедший 13 апреля, совпал с его 100-летним юбилеем.