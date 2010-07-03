Собянин принял участие в общегородском субботнике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял участие в общегородской уборке территории. Вместе с горожанами мэр заложил Аллею 100-летия первых субботников на Никитском бульваре.

"В Москве вторую неделю идут субботники. Сегодня 1,5 миллиона москвичей вышли на субботник – моем, чистим, приводим в порядок город. Он будет краше, уютнее благодаря вашей заботе. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на субботник. Сегодня ему исполняется 100 лет. Есть предложение в честь этого дня заложить аллею, посвященную 100-летию московского субботника", – цитирует его Агентство "Москва".

Добрую традицию поддержали народные артисты Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Мэр прогулялся по Никитском бульвару, встретился с участниками программы "Московское долголетие", а также высадил куст сирени, заложив тем самым аллею.

Субботники сегодня проходят в 30 парках Москвы. Они посвящены 100-летию первого субботника, который прошел 12 апреля 1919 года в депо Москва-Сортировочная Казанской железной дороги.

Активисты "Безопасной столицы" устроили также антинаркотический субботник. Участники закрашивали объявления, связанные с продажей и реализацией наркотиков.

В этот же день впервые стартовал велосубботник. Он поможет не только привести в порядок пойму Яузы, но и наметить маршруты для будущей инфраструктуры парка.