Собянин: все городские программы будут реализованы и развитие города будет продолжено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные предприятия, которые не поддержали призывы остановить спецоперацию России на Украине, подвергаются различным угрозам. Это делают профессионалы из-за границы, однако город предпринимает все возможные меры, чтобы защитить жителей и бизнес. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. <...> За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры", – написал он.

По словам мэра, против россиян идет психологическая атака: им навязывают антироссийские лозунги и призывают протестовать. Параллельно в отношении России вводятся экономические санкции. Все это направлено не столько против безопасности страны, сколько против обычных граждан, подчеркнул он.

"Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое – обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов", – отметил градоначальник.

Подобные провокации направлены на создание хаоса, раскол общества, считает Собянин. В связи с этим он подчеркнул, что все попытки организовать уличные беспорядки будут пресекаться.

"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", – продолжил мэр.

Он также отметил, что, несмотря на сложности, Москва продолжит развиваться, а все городские программы будут реализованы. По его словам, это не первые тяжелые времена в истории российской столицы, однако каждый раз она с ними справлялась.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Так, в понедельник сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. При переходе на страницы изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

Кроме того, накануне в столице прошла волна эвакуаций на фоне ложных сообщений об угрозах взрывов. В частности, неизвестные сообщали о "минировании" во всех торговых центрах Москвы. В связи с этим в понедельник были эвакуированы ТЦ Columbus, "Мега Белая Дача" и "Ривьера".

