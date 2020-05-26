Отделение для больных COVID-19 открылось в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Отделение для лечения пациентов с коронавирусом открылось на базе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов. Как сообщает Агентство "Москва", здесь разместят как тех, у кого диагноз подтвержден, так и тех, у кого он подозревается.

"В связи с необходимостью особого подхода к процессу лечения пациентов с пересаженными органами в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова" открылось специальное ковид-отделение для больных коронавирусом", – заявил директор учреждения, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

Лечение в новом отделении будут проходить пациенты из Московского региона и ряда других областей. Оно рассчитано на 40 коек и оборудовано всем необходимым. Кроме того, здесь есть автономный операционный блок и реанимация.

В конце апреля Минздрав РФ сообщил, что в подмосковном Одинцове открылось инфекционное отделение на 300 коек.

За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.

