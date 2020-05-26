Отделение для больных COVID-19 открылось в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Отделение для лечения пациентов с коронавирусом открылось на базе НМИЦ трансплантологии и искусственных органов. Как сообщает Агентство "Москва", здесь разместят как тех, у кого диагноз подтвержден, так и тех, у кого он подозревается.
"В связи с необходимостью особого подхода к процессу лечения пациентов с пересаженными органами в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова" открылось специальное ковид-отделение для больных коронавирусом", – заявил директор учреждения, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.
Лечение в новом отделении будут проходить пациенты из Московского региона и ряда других областей. Оно рассчитано на 40 коек и оборудовано всем необходимым. Кроме того, здесь есть автономный операционный блок и реанимация.
В конце апреля Минздрав РФ сообщил, что в подмосковном Одинцове открылось инфекционное отделение на 300 коек.
За последние сутки в России подтвердили 8 915 случаев коронавирусной инфекции. В 3 668 случаях не было клинических проявлений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: