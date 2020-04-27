Инфекционное отделение на 300 коек открыли в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инфекционное отделение на 300 коек открылось в подмосковном Одинцове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Оно возникло в результате перепрофилирования хирургического корпуса. Новое отделение оснащено всем необходимым медицинским оборудованием для диагностики коронавируса. Кроме того, в больнице создали реанимационный отдел на 65 коек.

В пресс-службе отметили, что работа была выполнена в сжатые сроки. В настоящий момент в инфекционном отделении уже находятся первые пациенты.

Кроме того, в Одинцове функционирует инфекционное отделение, которое расширили до 130 коек, а также инфекционный военный центр на 100 коек. Помимо этого, было осуществлено перепрофилирование Центра восстановительной медицины в Звенигороде.

Ранее стали известны города с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. Одинцово являлось лидером по численности инфицированных с 597 заболевшими. На втором и третьем местах расположились Люберцы (523) и Красногорск (431). Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в мае эпидемиологическая обстановка в регионе может осложниться.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что московская и подмосковная системы здравоохранения работают с большим напряжением в связи с распространением коронавируса.