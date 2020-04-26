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Москва 24

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Общество

04:02

Названы города Подмосковья с наибольшим числом зараженных COVID-19

общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковные Одинцово, Люберцы и Красногорск стали лидерами в регионе по количеству зараженных коронавирусом.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Подмосковье.

Так, в Одинцово зарегистрировано 597 случаев, в Люберцах – 523, а в Красногорске – 431, сообщает "Мир 24".

За все время в Московской области зарегистрировано 8 494 случая заболевания коронавирусом, скончались 69 человек.

Общая численность заболевших в столице достигла 39 507 человек. За сутки в Москве умерло 38 пациентов с коронавирусом.

Всего в России зарегистрировано 74 588 случаев заболевания. За весь период скончался 681 пациент, выздоровели 6 250 человек.

5966 новых случаев коронавируса выявлено в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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