Более 7,5 тыс сотрудников Мособлгаза приняли участие в благотворительной акции

Фото: "Мособлгаз"

Свыше 7,5 тысячи сотрудников Мособлгаза приняли участие в ежегодной благотворительной акции "День благотворительного труда", сообщает Агентство "Москва".

Совместными усилиями удалось собрать 10 миллионов рублей для жителей Подмосковья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Часть уже передана людям, часть направят на адресную помощь по обращениям учреждений соцзащиты, фондов, частных лиц или сторонних учреждений, людям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

За последние сутки в России подтвердили 6 361 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Их выявили в 83 регионах.

В Москве зафиксировали 2 971 случай, в Московской области – 576, в Нижегородской области – 153, в Санкт-Петербурге – 151.