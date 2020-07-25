Центр Чумакова подал заявку на участие в тендере ВОЗ по поставкам вакцины от COVID-19

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Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова подал заявку на участие в международном тендере ВОЗ на поставку вакцины против коронавируса, сообщает ТАСС.

Генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов напомнил, что Центр имени Чумакова – единственный в России поставщик вакцин, прошедший аудит Всемирной организации здравоохранения и экспортирующий вакцины более чем в 50 стран по всему миру.

В то же время он подчеркнул, что поставки вакцины на международный рынок будут возможны только после полного удовлетворения потребностей России в профилактических препаратах против COVID-19.

Накануне Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По словам мэра Москвы, процесс введения в обиход разработанных препаратов зависит от хода лицензирования со стороны министерства здравоохранения РФ.

Мэр подчеркнул, что предстоящей осенью большое внимание будет уделено вакцинации от гриппа. По словам Собянина, важно добиться того, чтобы обострения двух инфекционных заболеваний "не наложились" друг на друга по времени.

Как ранее рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, Россия разрабатывает и тестирует 26 вариантов вакцин от коронавируса. Наиболее эффективные образцы будут оперативно вводиться во врачебную практику.

С 27 июля в Москве планируют начать тестирование вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор". Исследователи получили разрешение от Минздрава РФ на клинические испытания с участием добровольцев.

Другая вакцина, от НИЦ имени Гамалеи, проходит уже второй этап испытаний. Они будут завершены 3 августа, как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

