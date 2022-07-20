В ФМБА разработали универсальную вакцину для профилактики оспы

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Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали универсальную вакцину для профилактики оспы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФМБА сообщает ТАСС.

Отмечается, что препарат предназначен и для актуальных штаммов оспы обезьян. В настоящее время идет подготовка к доклиническим исследованиям его эффективности.

Кроме того, эксперты ФМБА разработали тест-систему для выявления оспы обезьян. Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19. Он также отмечал, что в РФ не потребуется вводить новые ограничительных меры в связи с выявлением первого случая оспы обезьян.