CCTV: врачи в Китае спасли пациента с почти оторванной головой

Врачи в Шанхае спасли мужчину, голова которого была практически отделена от тела, передает центральное телевидение Китая (CCTV).

Пациент получил травму на производстве, роботизированная рука сильно ударила его по шее. Из-за этого у него были серьезно повреждены шейные позвонки, а также случился паралич и остановилось сердце, которое удалось запустить.

Когда его доставили в больницу, врачи обнаружили серьезное смещение шейных позвонков, размозжение спинного мозга и разрыв нервных и кровеносных структур. Заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника больницы Чэнь Хуацзян рассказал, что это стало чуть ли не самой опасной ситуацией за 30 лет практики.

"Мы изучили массу китайской и зарубежной литературы, но не видели настолько серьезного случая отделения шейных позвонков, не говоря уже о тех, кто выжил после лечения", – отметил врач.

Операция длилась три часа. Медики удалили большую гематому, восстановили разъединенные шейные позвонки и закрепили специальный стальной фиксатор для их стабильности.

После операции мужчина пришел в сознание, а его жизненные показатели постепенно начали возвращаться в норму. К настоящему моменту он выписан из больницы и способен самостоятельно двигать плечами и запястьями, однако восстановление займет долгий срок.

