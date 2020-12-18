Вирусолог рассказал, как действует "лайт-вакцина" от COVID-19 и кому она противопоказана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24 о плюсах "лайт-вакцины" от коронавируса. По его словам, такая прививка может проще переноситься организмом, а также, скорее всего, обойдется дешевле, чем обычная.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о действии "лайт-вакцины" от коронавируса. По его словам, после применения препарата устойчивый иммунитет формируется в течение трех недель, но сохранится он на 3-4 месяца.
"Вакцина института Гамалеи "Спутник V" состоит из двух частей. На самом деле это как бы две вакцины – первая прививка и вторая прививка. Разработчики надеются на более устойчивый и долгий иммунитет от нее. С другой стороны, по словам Гинцбурга, уже после первого укола появляется защита порядка 85%, пусть и недолгосрочная", – рассказал Скулачев.
По его словам, "лайт-вакцина" – это половина вакцины "Спутник V", которая уже прошла серьезные испытания на безопасность и прививается людям. "Если разработчики видят большой эффект только от первого укола, это здорово. И дальше надо разбираться, а нужен ли вообще второй укол", – поделился мнением вирусолог.
Что касается противопоказаний, вирусолог отметил, что они останутся теми же, что и у полноценной вакцины. "Во-первых, нельзя прививаться на фоне острого инфекционного или неинфекционного заболевания, нельзя вакцинироваться на фоне высокой температуры при ОРВИ, нельзя беременным и кормящим грудью, детям до 18. Также нельзя, если есть гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе", – напомнил Скулачев.
Говоря о людях, уже переболевших COVID-19, Скулачев отметил, что однозначного ответа по поводу необходимости вакцинации и ее сроков пока нет. "По крайней мере, тем, кто только что переболел, делать прививку не надо. Они уже защищены. Пусть оставят вакцину тем, кому она нужнее сейчас", – заключил специалист.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.
Кроме того, стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" поступила в гражданский оборот. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России.
Ранее Владимир Путин заявил, что новые российские вакцины от COVID-19 должны появиться в ближайшее время. Президент отметил, что Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса.
Индия произведет 300 млн доз вакцины "Спутник V"
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