Путин предложил странам СНГ вместе производить вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин предложил странам СНГ вместе работать над производством вакцин от коронавируса. Об этом президент РФ заявил на видеоконференции Совета глав государств Содружества, передает РИА Новости.

"Предлагаем также вместе заняться организацией и производством [вакцины от COVID-19]. Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней", – объявил российский лидер.

Путин отметил, что для стран СНГ и России эта мера актуальна, поскольку через границы государств постоянно передвигаются "сотни тысяч, миллионы" граждан.

Ранее глава государства заявил, что в России ожидается появление новых вакцин от коронавируса. Он подчеркнул, что РФ готова помочь иностранным партнерам в вопросе вакцинации.