Пандемия заставила мобилизовать ресурсы для защиты здоровья граждан – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ назвал нынешний год непростым. По словам президента, в пандемию пришлось мобилизовать ресурсы для защиты здоровья граждан.

Также российский лидер сообщил о завершении работы стран СНГ над планом совместных противоэпидемиологических мероприятий.

"С самого начала государства Содружества исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией. Между санитарными службами была налажена координация", – отметил Путин.

Ранее президент сообщил, что новые российские вакцины от COVID-19 должны появиться в ближайшее время. Он отметил, что Россия готова помочь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса.