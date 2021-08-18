Бесплатные телемедицинские консультации окажут специалисты проекта "Облако здоровья"

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Бесплатные телемедицинские консультации окажут россиянам специалисты проекта "Облако здоровья". Об этой возможности рассказали в пресс-службе проекта.
"Облако здоровья" – современный комплексный проект, который проводит Лига здоровья нации совместно с ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" и ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова" Минздрава России. Цель проекта – оказание бесплатной дистанционной телемедицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, оставшимся без внимания специалистов в период пандемии.
При самостоятельной регистрации необходимо оформить заявку на получение онлайн-консультации. Сделать этом можно в мобильном приложении "Облако здоровья", а также на сайте облако-здоровья.рф.
Для регистрации на сайте необходимо нажать кнопку "Зарегистрироваться", ввести номер телефона и принять условия пользовательского соглашения. На указанный номер телефона придет СМС-сообщение с кодом, который необходимо указать в соответствующее поле. После этого пользователю предстоит придумать пароль для входа в систему.
Похожий алгоритм действий предусмотрен и для регистрации в приложении.
После авторизации пациенту необходимо внести в систему свои медицинские документы (выписки, заключения врачей, результаты УЗИ, КТ и МРТ). Сделать это можно в личном кабинете сервиса (вкладка "Файлы", кнопка "Загрузить файлы").
Получив заявку и медицинские документы пациента, врач назначает дату и время телемедицинской консультации. Соответствующее уведомление приходит пациенту.
Отменить назначенную консультацию можно в личном кабинете системы в разделе "Консультации".
Бесплатные телемедицинские консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями:
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