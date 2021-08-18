Бесплатные телемедицинские консультации окажут специалисты проекта "Облако здоровья"

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Бесплатные телемедицинские консультации окажут россиянам специалисты проекта "Облако здоровья". Об этой возможности рассказали в пресс-службе проекта.

"Облако здоровья" – современный комплексный проект, который проводит Лига здоровья нации совместно с ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева" и ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова" Минздрава России. Цель проекта – оказание бесплатной дистанционной телемедицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, оставшимся без внимания специалистов в период пандемии.

При самостоятельной регистрации необходимо оформить заявку на получение онлайн-консультации. Сделать этом можно в мобильном приложении "Облако здоровья", а также на сайте облако-здоровья.рф.

Для регистрации на сайте необходимо нажать кнопку "Зарегистрироваться", ввести номер телефона и принять условия пользовательского соглашения. На указанный номер телефона придет СМС-сообщение с кодом, который необходимо указать в соответствующее поле. После этого пользователю предстоит придумать пароль для входа в систему.

Похожий алгоритм действий предусмотрен и для регистрации в приложении.

После авторизации пациенту необходимо внести в систему свои медицинские документы (выписки, заключения врачей, результаты УЗИ, КТ и МРТ). Сделать это можно в личном кабинете сервиса (вкладка "Файлы", кнопка "Загрузить файлы").

Получив заявку и медицинские документы пациента, врач назначает дату и время телемедицинской консультации. Соответствующее уведомление приходит пациенту.

Отменить назначенную консультацию можно в личном кабинете системы в разделе "Консультации".

Бесплатные телемедицинские консультации проводятся для пациентов со следующими заболеваниями:

врожденные и приобретенные пороки сердца;

ишемическая болезнь сердца;

кардиомиопатии;

нарушения ритма сердца;

сочетанные патологии;

сосудистые патологии у взрослых и детей;

врожденные пороки развития у плода;

аритмии у плода;

онкологические заболевания во время беременности;

онкологические заболевания женских половых органов;

патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

Специалисты медицинских организаций, участвующих в проекте "Облако здоровья", могут скорректировать схему лечения, определить показания для хирургического вмешательства, а также предложить госпитализацию.

Ранее депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил сделать цифровую медицину доступной для каждого гражданина. Услуги телемедицины могут включить в систему ОМС.