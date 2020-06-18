В РФ снизилось число регионов со сложной коронавирусной ситуацией

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество регионов России с опасной ситуацией по коронавирусу сократилось. Об этом специалист рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я думаю, что ситуация может поменяться. Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13", – заявила специалист.
По словам Поповой, россияне смогут путешествовать за границу в том случае, если риск распространения коронавируса либо исчезнет полностью, либо сократится до минимума. Необходимо убедиться, что COVID-19 не будет завезен в страну.
"Когда эти риски [распространения коронавируса] будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать", – заявила глава Роспотребнадзора.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уровень заболеваемости коронавирусом на пике был вдвое ниже, чем показатели по Европе.
Всемирная организация здравоохранения также объяснила низкую смертность от COVID-19 в РФ. По мнению экспертов организации, причиной тому может быть обширный охват тестами.
За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, из них 1040 приходится на Москву. При этом в столице зафиксировано самое низкое число новых случаев за 2 месяца.
Как развивается ситуация с COVID-19 в Москве и России
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