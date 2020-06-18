Еще 2 046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в столице выздоровели 2 046 пациентов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться", – подчеркнула вице-мэр. Всего, по ее словам, COVID-19 удалось победить 130 431 пациенту столичных клиник.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Процедура доступна для людей в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Перед забором материала потенциальных доноров осмотрят дополнительно.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что в привычный формат работы были переведены 12 городских поликлиник Москвы, в которых ранее оборудовали амбулаторные КТ-центры. Прием посетителей начали только после полноценной дезинфекции.

