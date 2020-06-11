Низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестами – ВОЗ

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В ВОЗ считают "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Однако объясняет это в том числе быстрым осуществлением большого числа тестов на наличие инфекции, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"В России "осуществляется много тестов, и это тестирование проводится очень и очень быстро". В ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть "относительно низкий уровень смертности", – отметил он.

В то же время Райан заявил, что организация разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации смертей в случае COVID-19, но это сложная процедура.

"Поскольку бывают сопутствующие условия, касающиеся причин смерти, и это может интерпретироваться разными путями" – отметил представитель ВОЗ. Райан также не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами "негативным способом и в систематической манере".

В то же время, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове выразила уверенность, что в ближайшее время многие мировые державы займутся пересмотром статистики смертности от COVID-19. Таким образом, уровень смертности от инфекции в этих государствах будет изменен.

"Многие страны вернутся назад и пересмотрят сертификаты смерти. И будут изменения. Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей", — резюмировала эксперт.

Ранее в Кремле опровергли предположения о заниженной смертности от COVID-19 в РФ. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил эффективность российской системы здравоохранения.