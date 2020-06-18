В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса за 2 месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве подтверждено 1 040 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперативный штаб. Там отметили, что это самый низкий показатель за два месяца.

42,9% из последних зарегистрированных случаев – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% – от 46 до 65 лет, 9,8% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет, 6% – дети.

В России число новых случаев достигло 7 790, из них 2 450 не имели клинических проявлений. Общее количество по стране – 561 091.

За сутки скончались 182 человека, за весь период – 7 660 человек. Вылечился за сутки 9 621 пациент, за все время – 313 963.

В столице с 27 мая по предварительной записи можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты доступны на сайте.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать в августе. В сентябре, по ее словам, могут начать промышленное производство препарата.