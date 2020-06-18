Попова: заболеваемость COVID-19 в России на пике была в два раза ниже Европы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уровень заболеваемости коронавирусом на пике был вдвое ниже, чем показатели по Европе. Об этом сообщает ТАСС.

"На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран", – заявила специалист.

Попова подчеркнула, что в России удалось предотвратить перегрузку учреждений здравоохранения, что положительно сказалось на возможности спасти людей.

По словам руководителя Роспотребнадзора, исследования вакцины от коронавируса COVID-19 на людях начнутся в ближайшие две недели. Попова отметила, что к стадии клинических исследований перейдут сразу несколько вариантов препарата.

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев COVID-19, из них 1040 приходится на Москву. При этом в столице зафиксировано самое низкое число новых случаев за 2 месяца.

Всего по стране установлен 561 091 случай коронавируса, вылечились 294 306 человек, скончались 7 660.

