Почти 500 медиков умерло в России из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 500 медицинских работников в России умерло из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.
"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысячи человек на сегодняшний день погибло, <...> 489 (человек. – Прим. ред.) – это медицинские работники", – сказала Самойлова.
Ранее депутат Виталий Милонов предложил увековечить память людей, погибших из-за коронавирусной инфекции.
Он предложил установить в крупных городах страны мемориалы погибшим врачам, должностным лицам и другим жертвам вируса. По его словам, памятники должны быть сделаны наподобие мемориалов участникам ВОВ.
За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 450 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 1 040 выявленных случаев, на область – 667.
Всего в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 8 миллионов случаев COVID-19, более 440 тысяч человек скончалось.
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