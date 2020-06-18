Почти 500 медиков умерло в России из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 500 медицинских работников в России умерло из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.

"На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тысячи человек на сегодняшний день погибло, <...> 489 (человек. – Прим. ред.) – это медицинские работники", – сказала Самойлова.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил увековечить память людей, погибших из-за коронавирусной инфекции.

Он предложил установить в крупных городах страны мемориалы погибшим врачам, должностным лицам и другим жертвам вируса. По его словам, памятники должны быть сделаны наподобие мемориалов участникам ВОВ.

За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 450 случаев не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 1 040 выявленных случаев, на область – 667.

Всего в России зарегистрирован 561 091 случай коронавирусной инфекции. Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 8 миллионов случаев COVID-19, более 440 тысяч человек скончалось.

