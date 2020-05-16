Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россию могут ожидать несколько волн коронавирусной инфекции, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу Россия 1.

По его словам, этот вирус пришел надолго и всерьез.

С вирусологом согласилась главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. При этом она считает, что говорить о новой волне COVID-19 рано.

Она призвала наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета.

В России провели более 6,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре сообщили, что под медицинским наблюдением в стране остаются 259 тысяч 802 пациента.

Согласно последним данным, в стране за сутки подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогов в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случаев.