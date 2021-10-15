Клинические испытания вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2" стартовали в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге начались клинические исследования вакцины от коронавируса "Бетувакс-Ков-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Института стволовых клеток человека", разработавшего препарат.

"Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <...> будут проведены на 170 пациентах", – говорится в сообщении.

27 сентября стало известно, что Минздрав РФ одобрил проведение клинических испытаний этого препарата. Разрешение выдано до 31 августа 2022 года. Вакцина производится в виде суспензии для внутримышечного введения.

Как сообщил председатель совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артур Исаев, производство препарата может начаться в первой половине 2022 года.

