В Сирии планируют запустить производство вакцины "Спутник V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ближайшие два дня между Москвой и Дамаском пройдут переговоры по началу производства в Сирии вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом рассказал министр промышленности САР Зияд Саббаг, передает РИА Новости. Он добавил, что соответствующее предложение поступило от российской стороны. Теперь страны планируют сформировать совместную комиссию для завершения организационных вопросов.
"Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии", – подчеркнул министр.
В начале октября совместное с Россией производство "Спутника V" запустили в Узбекистане. В конце сентября производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началось в Армении.
Ранее сообщалось, что партия отечественной вакцины "Спутник V" объемом более 700 тысяч доз поступила в Мексику. Всего Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи передал государству уже около 12,63 миллиона доз препарата.
До этого новая партия второго компонента вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину. С декабря 2020 года государство получило уже более 60 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.
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