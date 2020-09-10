Москва находится во втором десятке регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24
Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 5,48 на 100 тысяч человек. По данному показателю, как сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19, столица находится во втором десятке среди всех субъектов РФ.
Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,3%.
За последние сутки в городе было выявлено 695 пациентов с COVID-19. Число новых случаев в столице за неделю снизилось на 3% по отношению к показателям недельной давности.
В Оперативном штабе уведомили, что люди в возрасте от 18 до 45 лет составляют 42,6% среди новых заболевших, от 46 до 65 лет – 32,1%.
9,1% новых случаев приходится на пациентов в возрасте от 66 до 79 лет, 6,5% – на граждан старше 80 лет. Еще 9,7% случаев зафиксировали среди детей.
Также за последние сутки по выздоровлении были выписаны 1 434 пациента. За тот же период наблюдений подтвердилось 14 летальных случаев COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 5 363 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 1 302 не имели клинических проявлений болезни. Всего по стране выявлено 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человека, скончались 18 263.
Еще 1 434 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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