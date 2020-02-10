Ученые назвали новый способ заражения коронавирусом

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Ученые рассказали, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекалии. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Journal of the American Medical Association.

Специалисты отмечают, что вирус 2019-nCov передается воздушно-капельным путем, а также через контакт с загрязненными поверхностями. До сих пор внимание сосредотачивалось на симптомах, связанных с проявлениями респираторных заболеваний. Однако специалисты после проведения клинического анализа выяснили, что вирус может вызвать и кишечное расстройство.

Согласно данным больницы Уханя, за один-два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания у 10% пациентов наблюдались тошнота и диарея. Кроме того, у первого пациента с коронавирусом в США тоже было нарушение в работе ЖКТ, а вирус был обнаружен в фекалиях.

"Распространение коронавируса 2019-nCoV через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах", – отмечают авторы исследования.

Однако ученые подчеркивают, что основным способом заражения остается контакт к грязным поверхностям с последующим касанием руками лица.



Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали, как защититься от заражения. В первую очередь нужно мыть руки водой с мылом или использовать дезинфицирующее средство.

Также специалисты советуют не трогать рот, нос или глаза немытыми руками. В аэропортах и общественном транспорте нужно избегать прикосновения к поверхностям и предметам и не касаться лица. При кашле и чихании нужно всегда прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. Специалисты подчеркивают, что вирус особенно опасен для детей и пожилых граждан. При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу.

По данным на утро 10 февраля, коронавирусом 2019-nCoV из Китая заразилось более 40 тысяч человек, преимущественно в КНР. Более того, количество погибших от новой формы пневмонии почти достигло тысячи человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.