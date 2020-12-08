Свыше 1,7 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 1,7 миллиона человек с начала текущего года оформили доступ к электронной медицинской карте, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По данным пресс-службы комплекса социального развития города, каждый четвертый пользователь предпочитает просматривать медкарту в мобильном приложении.
"К медкартам горожане обратились уже более 18 миллионов раз, из которых 13 миллионов приходится на mos.ru, а оставшиеся пять – на мобильную версию. Пользоваться медкартой в мобильном устройстве предпочитают более 430 тысяч москвичей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря сервису пользователи могут увидеть протоколы осмотра врачей, результаты различных исследований, выписные эпикризы из стационара, актуальные рецепты и данные о вызовах скорой помощи.
Кроме того, можно посмотреть историю прививок детей младше 18 лет, а также результаты тестов на коронавирусную инфекцию.
В новой версии сервиса москвичи сами могут вносить документы с детскими прививками и исследованиями, заполнять анкеты с личным анамнезом.
Чтобы получить доступ к медкарте, требуется выбрать на портале mos.ru раздел "Здоровье" в "Каталоге услуг", а затем выбрать пункт меню, посвященный этому сервису. Необходимо заполнить заявление, доступ к карте предоставят в течение пяти дней.
Пользоваться медицинской картой можно также на смартфонах. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.ИНФО". При этом обязательно надо оформить доступ через mos.ru, и только потом появится возможность ознакомиться с документом на смартфоне.
Ранее сообщалось, что в столице постоянно увеличивается количество пациентов, которые записываются к врачам удаленно. Москвичи воспользовались возможностью удаленной записи к врачам почти 300 миллионов раз с 2013 года.
Удаленно можно записаться на прием к терапевту, врачу общей практики, хирургу, офтальмологу и другим врачам. Запись доступна в мобильных приложениях "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", на порталах mos.ru и "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону +7 (495) 539-30-00.
"Это наш город": москвичам выписали более 100 миллионов электронных рецептов в ЕМИАС
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