ФМБА создало прибор, определяющий наличие COVID-19 за 27 минут

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Сотрудники Федерального медико-биологического агентства создали прибор, способный определить наличие коронавируса у человека менее чем за полчаса. Об этом сообщила начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко в беседе с РИА Новости.

Как пояснила эксперт, в основе принципа действия разработки лежит метод изотермической амплификации.

"Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена", – подчеркнула Крючко.

Специалист также сообщила, что доработка прибора позволит выявлять и другие антигены.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться новые схемы лечения коронавируса. Кроме того, в обновленную версию методических рекомендаций по лечению COVID-19 включат новые препараты.

До этого первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что точность российских тест-систем на коронавирус остается высокой. В частности, тесты не дают сбоев при выявлении новых штаммов.

В четверг, 2 сентября, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала о создании в РФ быстрых тест-систем для обнаружения разных штаммов коронавируса. Она добавила, что они могут определять штаммы "Йота" и "Лямбда", потенциально опасные для распространения по территории России.