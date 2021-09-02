Врачи объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Израиле

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В Израиле, несмотря на высокие показатели по вакцинации населения, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Это связано с распространением штамма "Дельта", а также снижением эффективности существующих вакцин. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" озвучили вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский и врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм "Дельта", способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, "Дельта" частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости", – объяснил Аграновский.

При этом он подчеркнул, что вакцины все же не бесполезны, поскольку как минимум защищают от тяжелого течения болезни. По его мнению, изменять наиболее эффективные вакцины, к которым он отнес Pfizer, Moderna и "Спутник V", пока не требуется.

Его слова подтвердил Болибок. Иммунолог отметил, что сильнее всего снизилась эффективность матричных вакцин. Он привел в пример Сан-Марино, где вакцинировалась большая часть населения: в стране наблюдается третья волна коронавируса, однако с конца апреля там не зафиксировано ни одного летального случая от COVID-19.

Говоря о статистике по заболеваемости в Израиле, специалист обратил внимание на тот факт, что в стране не привились 36% граждан и именно среди них сейчас наблюдаются новые случаи инфицирования. К этой группе, по его словам, относятся дети, ортодоксальные иудеи, арабы, а также антипрививочники. В то же время он отметил низкий уровень смертности от коронавируса в стране, что стало результатом кампании, направленной на вакцинацию наиболее уязвимых слоев населения.

В начале июня в Израиле упразднили так называемые зеленые паспорта, необходимые для посещения общественных мест, а также отменили все ограничения, связанные с общественным транспортом и магазинами. 15 июня в стране отменили последнюю карантинную меру – ношение масок в помещении.

Несмотря на это, уже 25 июня местные власти возобновили масочный режим из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а 19 июля ввели ограничения на проведение массовых мероприятий: к участию в них рекомендовали допускать только граждан с подтвержденным антиковидным статусом.

Уже 10 августа в стране выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Последний раз такой показатель фиксировался в феврале этого года.

