Евросоюз достиг цели по вакцинации от коронавируса

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС достиг цели по полной вакцинации против коронавируса 70% взрослого населения. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали это великое достижение возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации. И мы должны помочь остальному миру вакцинироваться тоже", – написала она.

Полный курс вакцинации 60% взрослого населения в ЕС прошли в начале августа.

Ранее сообщалось, что в ЕС запустили единые коронавирусные сертификаты. Они позволяют перемещаться по территории союза без задержек на границе и избавляют от необходимости прохождения тестирования на COVID-19, заполнения бумаг и пребывания на карантине.

Сертификаты представляют собой QR-код и подразделяются на три вида: о вакцинации, выздоровлении и об отрицательном тесте. Срок действия данного документа – 12 месяцев.