В Израиле вернули масочный режим из-за роста случаев COVID-19

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С 25 июня в Израиле возобновляется масочный режим из роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в заявлении Минздрава страны.

"В связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранения объявляет о том, что с сегодняшнего с 12:00 вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств и мест постоянного проживания", — говорится в документе.

Исключением в данном случае являются дети до семи лет, сотрудники организаций (но не более двух) регулярно работающие в одном помещении. Не носить маски также разрешается во время занятий спортом.

В начале июня в Израиле упразднили так называемые зеленые паспорта. Их наличие было обязательным при посещении общественных мест. Отменили также все ограничения для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений и запрет на проведение массовых мероприятий.

15 июня в стране отменили последнюю карантинную меру – ношение масок в помещении. Исключение сделано для некоторых отделений больниц и домов престарелых. Также наличие маски было необходимо в самолетах.

