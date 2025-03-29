Церемония прощания с Алексеем Веселкиным началась в РАМТе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Проститься с артистом пришли его близкие, друзья и коллеги. В частности, на церемонии присутствуют артисты РАМТа, в том числе актер Михаил Полицеймако, сын ушедшего артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие.

Актер скончался 26 марта. Его сын сообщил, что это произошло из-за продолжительной болезни.

После гражданской панихиды, которая завершится в 13:00, Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист начал работать в РАМТ в 1983 году и служил там на протяжении 42 лет. За свою карьеру он сыграл в театре около 60 ролей. Зрителям Веселкин запомнился как ведущий детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк", а также ТВ-программ "Царь горы", "Будильник" и "До 16 и старше". Также он снимался в сериалах "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры" и других.